Смерть родителей, суды и сестра-педагог: что известно о семье Ирины Болгар, называющей себя матерью детей Дурова

Называющая себя матерью детей бизнесмена Павла Дурова Ирина Болгар не раскрывает подробности личной жизни, поэтому детали узнали журналисты Super. По их данным, отец женщины умер, оставив долг, из-за которого члены семьи судились.

Источник выяснил, что родители Болгар развелись еще в 2009 году. Мама Ирины Наталья воспитывала двух дочерей одна, пока ее отец Владимир создавал новую семью. В 2022 году мужчина умер, оставив непогашенный долг в размере 500 тысяч рублей.

Журналисты рассказали, что еще при жизни Владимир не оставлял бывшую жену и писал на нее заявления в администрацию. Он утверждал, что Наталья его ограбила. В 2017 году экс-супруги начали судиться, и в итоге победительницей вышла женщина. Но на этом судебные разборки в семье не закончились.

В 2022 году мама Ирины судилась с дочерью из-за долга ее покойного отца. Младшая сестра Болгар Марина тоже была задействована в процессе. СМИ выяснило, что она непубличная, работает психологом-педагогом и живет довольно скромно.

В 2023 году мать Болгар умерла. Причина кончины не уточняется.

Ранее Ирина Болгар раскрыла, сколько Павел Дуров тратил на нее и детей.