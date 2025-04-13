«У меня дома нет»: SHAMAN рассказал об отсутствии недвижимости в России

Певец SHAMAN признался, что не владеет недвижимостью в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

SHAMAN посетил премию «Шансон года» и пообщался на красной дорожке с прессой. Певца спросили, есть ли у него недвижимость в России, на что музыкант ответил, что сейчас живет в съемной квартире.

«У меня дома нет. Я пока в Москве наездами бываю, потому что в турах по большей части. То есть, я где угодно бываю, а в Москве считанные какие-то дни. Заходишь в отель или в съемную квартиру… То есть это все равно считанные дни. Поэтому ни дома, ни квартиры у меня нет», — поделился он.

В конце интервью SHAMAN заявил, что своим домом он может назвать всю Россию.

Напомним, SHAMAN объявил о начале отношений с Екатериной Мизулиной в начале марта 2025 года во время сольного концерта в Москве.

Ранее мы писали о том, что певец SHAMAN рассказал о завтраках и совместной жизни с Мизулиной.