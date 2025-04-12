Певец SHAMAN рассказал о завтраках и совместной жизни с Мизулиной
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Певец SHAMAN рассказал о завтраках и совместной жизни с Мизулиной. Об этом сообщает Kp.ru.
SHAMAN раскрыл детали совместной жизни с Екатериной Мизулиной. По словам певца, они вместе начинают утро с кофе, а затем полноценно завтракают.
«Ну мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. Уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик», — поделился он.
Исполнитель рассказал, что берет все хлопоты по хозяйству на себя. Так, SHAMAN очень любит мыть посуду.
«Вообще я люблю работать руками по дому. Потому что когда ты занимаешься сценой, выступаешь, это все меняет. Допустим, не знаю, поужинали, позавтракали с Катериной, остались тарелки. Можно, конечно, закинуть в посудомоечную машину, но когда ты это делаешь именно руками, ты чувствуешь какую-то правильную энергию», — объяснил он.
Ранее мы писали о том, что Мизулина рассказала о знакомстве с SHAMAN и общении с его мамой.