«У меня диагноз»: звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова раскрыла свою болезнь

Актриса Екатерина Волкова работает шесть дней в неделю, снимаясь в нескольких проектах. Звезда сериала «Воронины» призналась, что у нее болезнь — знаменитость не умеет отдыхать.

В единственный выходной актриса не может сидеть без дела. Она решила заняться разборкой шкафов дома.

«У меня диагноз, который давно известен всем моим близким. Я не умею отдыхать», — рассказала она в социальных сетях.

Звезда пояснила, что она — перфекционист. Это качество помогает Волковой в работе и в развитии. Однако порой актрисе вставляют палки в колеса в ее обычной жизни. Екатерина мечтает максимально расслабиться и ничего не делать, чтобы выйти из гонки, не боясь что-то пропустить.

Близкие уже привыкли к трудоголизму звезды, но она порой еще ругает себя за активный ритм. Она призналась, что по отношению к себе у нее включается «режим пофигизма». Волкова хочет найти ту самую золотую середину, но пока у актрисы не особо получается это сделать.

С 2010 года актриса замужем за Андреем Карповым. У супругов есть 13-летняя дочь Елизавета.

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