«У меня девственного ничего нет»: певец Филипп Киркоров раскрыл свою многолетнюю тайну
55-летний певец Филипп Киркоров рассказал, почему лег под нож пластического хирурга.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров всегда откровенен со своими фанатами. В последнее время певец сильно преобразился. Многие заметили, что он помолодел. Звезда не скрывает, что сделал пластическую операцию. Теперь он рассказал, зачем лег под нож хирурга.
В интервью артист признался, что решился на это ради своих поклонников. Филипп хочет сохранить свою красоту и радовать ею окружающих.
«Я стараюсь сохранить то, за что меня полюбили 30 лет назад. Не бежать вдогонку за молодостью – а именно сохранять. Я обязан сегодня следить за своим внешним видом, и никто меня в этом разубедить не может. Мне совершенно все равно, если кто-то скажет: «Ой, он к пластическому хирургу ходит!». Да, хожу. Чтобы не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей. Люди, глядя на нас, сами молодеют!» – заявил исполнитель в беседе с MK.RU.
Журналисты поинтересовались, осталось ли у артиста что-то девственное.
«У меня девственного ничего нет, поверьте!» – откровенно признался звезда.
Киркоров отметил, что активно готовится к своему дню рождения. В апреле он планирует дать несколько сольных концертов. Для этого он занимается фитнесом, соблюдает диету и покупает модную одежду.
Ранее мы писали о том, кем является таинственная женщина – мать детей Филиппа Киркорова.