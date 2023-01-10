«У меня девственного ничего нет»: певец Филипп Киркоров раскрыл свою многолетнюю тайну

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров всегда откровенен со своими фанатами. В последнее время певец сильно преобразился. Многие заметили, что он помолодел. Звезда не скрывает, что сделал пластическую операцию. Теперь он рассказал, зачем лег под нож хирурга.

В интервью артист признался, что решился на это ради своих поклонников. Филипп хочет сохранить свою красоту и радовать ею окружающих.

«Я стараюсь сохранить то, за что меня полюбили 30 лет назад. Не бежать вдогонку за молодостью – а именно сохранять. Я обязан сегодня следить за своим внешним видом, и никто меня в этом разубедить не может. Мне совершенно все равно, если кто-то скажет: «Ой, он к пластическому хирургу ходит!». Да, хожу. Чтобы не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей. Люди, глядя на нас, сами молодеют!» – заявил исполнитель в беседе с MK.RU.

Журналисты поинтересовались, осталось ли у артиста что-то девственное.

«У меня девственного ничего нет, поверьте!» – откровенно признался звезда.

Киркоров отметил, что активно готовится к своему дню рождения. В апреле он планирует дать несколько сольных концертов. Для этого он занимается фитнесом, соблюдает диету и покупает модную одежду.

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