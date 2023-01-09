«Одно лицо»: в Сети рассекретили маму детей Киркорова

Филипп Киркоров является одним из самых откровенных артистов шоу-бизнеса. Мужчина всегда рад предоставить эксклюзивную информацию для прессы, и все-таки для него есть одна тема, которую он отказывается обсуждать с журналистами. Речь идет о биологической маме его наследников. Пока Киркоров тщательно охранял свой секрет, публика самостоятельно вычислила, кем является эта таинственная женщина.

Киркоров давно представил общественности Наталью Ефремову как крестную маму Аллы-Виктории и Мартина. Только вот поклонники убеждены, что ее родство с детьми певца более близкое. Так, пользователи Сети отметили, что у женщины невероятное сходство во внешности с наследниками Филиппа.

«С Мартином одно лицо — 100%. Глаза, мимика, лицо, волосы — все одинаковое», — высказались фолловеры.

Сам Филипп неоднократно говорил о том, что его дети обращаются к женщине как «мама Наташа».

Тем не менее насколько догадки публики являются правдивыми — трудно судить.

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