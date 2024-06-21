«У меня деревенское лицо»: Никита Кологривый пожаловался, что не прошел кастинг

Актер Никита Кологривый рассказал, что не прошел кастинг в сериал «Полупановы». Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому».

В Сети появилось видео, на котором актер Никита Кологривый жалуется на то, что ему не удалось пройти кастинг в сериал «Полупановы» режиссера Алексея Смирнова.

По словам актера, он тщательно готовился к пробам, но провалил их из-за своей внешности.

«Прихожу на кастинг, они говорят: „Все хорошо, Никита, все замечательно, но у вас не деревенское лицо“. Я говорю: „У кого? У меня не деревенское лицо? Посмотри мне в глаза! Я деревня и есть! Вот она! Посмотрите на эти зубы, это деревенский частокол! Потому что я от сохи!“» — прокричал Кологривый.

В конце своей речи актер предложил создателям сериала пересмотреть кастинг и все-таки взять его.

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