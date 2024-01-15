«У меня денег не хватает»: певица Повалий влезла в долги ради жилья

Певица Таисия Повалий решила купить в ипотеку дом за 45 миллионов рублей в Подмосковье. О нехватке собственных средств она сообщила Пятому каналу в программе «Светская хроника».

Артистка, выступающая в России уже 17 лет, рассказала о своем стремлении купить собственное жилье. Таисия Повалий с мужем долгие годы снимает трехкомнатную квартиру в Москве, но ей надоело ежемесячно тратить почти 150 тысяч рублей на аренду. Звезда выразила недовольство тем, что ей приходится отдавать деньги кому-то другому за аренду.

Недавно 80-летняя мать Таисии Повалий переехала к ней в Москву, и семье стало тесно в квартире. Учитывая неудобства для матери, Повалий решила, что им нужен частный дом. Несмотря на годы поисков в Подмосковье, подходящий особняк было трудно найти.

«Дорого. И то, что мы видели, не соответствует цене. То есть люди сдают такие совершенно неудобные и убитые уже как бы», – пожаловалась звезда.

Однако недавно удача улыбнулась артистке, и она обнаружила подходящий коттедж, соответствующий всем ее требованиям. Теперь Повалий планирует взять дом в ипотеку, так как не имеет достаточно средств для его покупки.

Певица выразила радость тем, что дом уже обставлен мебелью, и подчеркнула, что ее матери важно обеспечить просторным и удобным местом для проживания. Таисия Повалий собирается взять коттедж в ипотеку, сумма которой оценивается в 45 миллионов рублей. Она заявила, что не боится высоких процентов и переплаты, так как для нее важно обеспечить матери удобства и свое собственное жилье.

«Вы знаете, я договариваюсь с банкирами, чтобы дали мне кредит. У меня денег не хватает. Даже можно сказать, очень много не хватает. Пожелайте мне в новом году хороших заработков», — добавила знаменитость.