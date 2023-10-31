«Хочу начать выступать в платьях в обтяжку»: Таисия Повалий раскрыла секрет эффективной диеты

Певица Таисия Повалий уже практически два года живет в Москве с мужем Игорем. Но в столице ей сложнее избавиться от лишних килограммов. Артистка очень надеется преобразиться к Новому году.

59-летняя артистка собирается добавить в свой распорядок дня ходьбу, чтобы к Новому году начать выступать «в платьях в обтяжку».

«Мне нужно сбрасывать вес: чем больше, тем лучше. В идеале планирую избавиться от 10 килограммов. Пока у меня не получается: что я только не делаю, но вес не уходит. Надеюсь, ходьба поможет. Хотя мне, наверное, надо всю Москву несколько раз вокруг обойти, чтобы это случилось», — объяснила она в интервью порталу Prozvezd.info.

Она объяснила, что помимо ходьбы будет следить за своим питанием. В последнее время она перепробовала много диет, но не все из них оказались эффективны.

По словам звезды, самая эффективная диета — когда нужно взвешивать еду. Когда-то Повалий придерживалась такого питания, и результат не заставил себя ждать. Тогда артистка пила много воды и утверждает, что хорошо похудела.

Муж Повалий и по совместительству ее продюсер поддерживает супругу в желании преобразиться. Артистка утверждает, что находится вместе с любимым 24 часа в сутки.

Напомним, ранее Таисия Повалий пожаловалась на асимметрию лица после некачественной косметологии.