«Начал на меня орать»: Ширвиндт рассказал о конфликте с Эрнстом
Михаил Ширвиндт рассказал о ссоре с Константином Эрнстом из-за «Давай поженимся».
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Михаил Ширвиндт рассказал о ссоре с Константином Эрнстом из-за «Давай поженимся», об этом он признался в интервью на YouTube-канале «Юзефович».
Продолжительное время Михали Ширвиндт работал на Первом канале в качестве ведущего программы «Хочу знать». По словам артиста, ему очень нравилось сниматься в познавательном шоу.
Впрочем, через какое-то время рейтинги программы начали падать и тогда руководство канала приняло решение переместить шоу на другое время, а вместо него поставить программу «Давай поженимся».
«И я однажды, встретившись с Константином Львовичем Эрнстом, говорю: „Кость, вот наша программа, она такая чистая, добрая, и вдруг эта чернуха какая-то встала на это“. Как он начал на меня орать!» — вспомнил Ширвиндт.
По словам Ширвиндта, он понял, что решение о перестановке по времени принимал лично Эрнст, который объяснил ему пользу программы.
«„А ты знаешь, сколько разводов в стране?! А ты знаешь, как семьи рушатся?“ Я говорю, нет, не знаю. Говорит, вот эта программа, она создана, чтобы эту порушить систему. Свят, свят, свят. Я сказал, все-все-все», — рассказал артист.
Ранее мы писали о том, что мошенника, обманувшего телеведущего Михаила Ширвиндта, посадили на два года.