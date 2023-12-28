«Начал на меня орать»: Ширвиндт рассказал о конфликте с Эрнстом

Михаил Ширвиндт рассказал о ссоре с Константином Эрнстом из-за «Давай поженимся», об этом он признался в интервью на YouTube-канале «Юзефович».

Продолжительное время Михали Ширвиндт работал на Первом канале в качестве ведущего программы «Хочу знать». По словам артиста, ему очень нравилось сниматься в познавательном шоу.

Впрочем, через какое-то время рейтинги программы начали падать и тогда руководство канала приняло решение переместить шоу на другое время, а вместо него поставить программу «Давай поженимся».

«И я однажды, встретившись с Константином Львовичем Эрнстом, говорю: „Кость, вот наша программа, она такая чистая, добрая, и вдруг эта чернуха какая-то встала на это“. Как он начал на меня орать!» — вспомнил Ширвиндт.

По словам Ширвиндта, он понял, что решение о перестановке по времени принимал лично Эрнст, который объяснил ему пользу программы.

«„А ты знаешь, сколько разводов в стране?! А ты знаешь, как семьи рушатся?“ Я говорю, нет, не знаю. Говорит, вот эта программа, она создана, чтобы эту порушить систему. Свят, свят, свят. Я сказал, все-все-все», — рассказал артист.

Ранее мы писали о том, что мошенника, обманувшего телеведущего Михаила Ширвиндта, посадили на два года.