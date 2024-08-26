Певица Люся Чеботина отстригла длинные волосы на сцене «Новой волны»

Певица Люся Чеботина отстригла длинные волосы прямо на сцене. Эт произошло во время ее выступления на «Новой волне» в Сочи.

Соответствующие кадры приводит Super.ru.

Чеботина исполняла хит «Пошлю его на». В какой-то момент один из танцоров дал Люсе ножницы, и та принялась стричь волосы. Отрезанные локоны певица бросала на сцену.

В комментариях принялись писать, что певица стригла не свои волосы: либо парик, либо наращенные.

«Это, конечно, смелость резать парик или наращенные волосы», «Так все равно парик», «Парик тоже каждый сможет подстричь», «Не свои же режет», - писали интернет-пользователи.

Ранее Чеботина рассказывала о знакомстве с возлюбленным. Речь идет о норвежском футболисте. Исполнительница хита «Солнце Монако» завила, что общалась с ним какое-то время – потом дороги разошлись. Артистка говорит – это могло произойти по ее глупости. Спустя год судьба свела их вместе, и сейчас «все хорошо», признается Чеботина.