«У меня было гопническое детство»: Стас Пьеха рассказал о приводах в милицию и хулиганстве

Певец Стас Пьеха рассказал о приводах в милицию и хулиганстве в детстве, об этом сообщает WomanHit.ru.

Накануне певец поздравлял с 320-летием Санкт-Петербург, назвав его любимым городом. Пьеха признался журналистам, что действительно с теплотой вспоминает о годах жизни в Питере. По словам артиста, город, в котором он родился, подкинул ему немало приключений.

«У меня было "гопническое" детство — чердаки, подвалы, я знал коды от многих подъездов во всех районах, мы искали какую-то мебель во дворах, организовывали сквоты, однажды скрутили со старых аттракционов Бабу-Ягу и принесли в подвал, где сделали с ней инсталляцию», — вспомнил артист.

Не обходилось и без вмешательства правоохранительных органов. Как рассказал Пьеха, бывали случаи, о которых нельзя рассказывать.

«А потом была милиция, хулиганства, наркотики и прочее. Есть, что вспомнить, о многом не расскажешь», — заявил певец.

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