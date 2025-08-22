Готовится выйти замуж? 60-летнюю Алену Апину засняли в свадебном салоне с предполагаемым молодым возлюбленным

Певица Алена Апина спровоцировала слухи о скорой свадьбе. 60-летнюю экс-солистку группы «Комбинация» заметили в салоне подвенечных платьев вместе с предполагаемым возлюбленным. Об этом сообщает StarHit.

Этим летом Апина отправилась в отпуск вместе со своим молодым массажистом. В Грузии их видели держащимися за руки и в объятиях друг друга. Из-за этого поклонники решили, что у Алены новый бойфренд. Однако недавно артистка намекнула, что он не просто возлюбленный, а уже жених.

В распоряжении журналистов оказались кадры того, как Апина в компании кавалера выбирала свадебное платье. Она примерила наряд длины мини с корсетом. К нему ей подобрали белые туфли на высоком каблуке.

Пока сама артистка никаких комментариев по поводу личной жизни не дает. В Сети некоторые радуются за кумира, другие же убеждены, что роман Апиной — лишь пиар-проект.

