Готовится выйти замуж? 60-летнюю Алену Апину засняли в свадебном салоне с предполагаемым молодым возлюбленным
© Starface.ru
Певица Алена Апина спровоцировала слухи о скорой свадьбе. 60-летнюю экс-солистку группы «Комбинация» заметили в салоне подвенечных платьев вместе с предполагаемым возлюбленным. Об этом сообщает StarHit.
Этим летом Апина отправилась в отпуск вместе со своим молодым массажистом. В Грузии их видели держащимися за руки и в объятиях друг друга. Из-за этого поклонники решили, что у Алены новый бойфренд. Однако недавно артистка намекнула, что он не просто возлюбленный, а уже жених.
В распоряжении журналистов оказались кадры того, как Апина в компании кавалера выбирала свадебное платье. Она примерила наряд длины мини с корсетом. К нему ей подобрали белые туфли на высоком каблуке.
Пока сама артистка никаких комментариев по поводу личной жизни не дает. В Сети некоторые радуются за кумира, другие же убеждены, что роман Апиной — лишь пиар-проект.
