«У меня были панические атаки»: Иосиф Пригожин высказался о смерти Евгения Кунгурова

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на новость о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. В беседе с NEWS.ru он выразил соболезнования в связи с уходом оперного певца Евгения Кунгурова и рассказал, что был знаком с артистом и общался с ним лично на концертах.

Евгений Кунгуров ушел из жизни 8 апреля в возрасте 40 лет. Иосиф Пригожин предположил, что у певца могли быть панические атаки, поскольку в его возрасте сам продюсер сталкивался с подобным.

«Даже не знаю, что сказать. Кроме того, что такой возраст, очень жаль. Мы общались с ним на концертах, когда удавалось встретиться, но мы уже давно не виделись. У меня самого были панические атаки в его возрасте», — высказался Иосиф Пригожин.

Напомним, в последние годы жизни Евгений Кунгуров страдал от серьезного психического заболевания. По данным Telegram-канала Mash, артисту диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию. Также бывший участник проекта «Голос» жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию. Более того, психические расстройства Евгения Кунгурова осложнялись проблемами со здоровьем — певец наблюдался у онколога.

Напомним, 8 апреля возле многоэтажного дома в Пресненском районе Москвы обнаружили тело артиста. Незадолго до этого супруга Евгения Кунгурова обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Был постоянным солистом Калининградского музыкального театра, ведущим телепередачи «Романтика романса», участником проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале, а также проекта «Большая опера» на телеканале Культура.

Ранее сообщалось о том, что музыкант Сергей Войтенко рассказал о состоянии Евгения Кунгурова перед смертью.