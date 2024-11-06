«У меня была задача показать народ»: Владимир Познер отреагировал на претензии Никиты Михалкова

Телеведущий Владимир Познер не стал отвечать на претензии режиссера Никиты Михалкова. Он заявил, что был за границей и не видел выпуск «Бесогона» с критикой в свой адрес.

Комментарий Познера приводит НСН.

Напомним, режиссер осудил фильмы из цикла «Турецкая тетрадь», где ведущий взял интервью у нобелевского лауреата Орхана Памука. В этой связи Михалков вспомнил слова юмориста Михаила Задорнова, который называл Познера «гениальным предателем».

«Я не видел программу Михалкова, поскольку я был за рубежом, когда она была в эфире. Комментировать то, что я не видел, с чьих-то слов я не стану», - поделился Познер.

Говоря о фильме про Турцию, ведущий отметил, что ставил цель показать страну и народ. Всего сделаны 12 фильмов – в них представлены разные страны.

«У меня была задача – показать страну, показать народ», - заключил Познер.

Ранее писатель Олег Рой назвал ведущего гнилым. Он считает, что таких, как Познер, нельзя возвращать на российское ТВ.