Гнилой и привык к деньгам: писатель Олег Рой заявил, что Владимира Познера нельзя возвращать на российское ТВ

Писатель и общественный деятель Олег Рой прокомментировал возвращение ведущего Владимира Познера на российское телевидение. Он назвал журналиста гнилым и счел, что таких нельзя возвращать.

По мнению Роя, профессионализм Познера «мы возвели в высокий ранг», но он больше нигде не востребован.

«Подобные люди гнилые как для нашего общества, так и для других стран… Познер привык к деньгам, которые получал здесь», - сказал писатель изданию «Абзац».

Он считает, что теперь мы будем чаще видеть «возвращенцев».

«Возвращать таких деятелей нельзя! Это предатели!» - размышлял Рой.

18 сентября появилась информация о возвращении Познера на ТВ с новым проектом. Ведущий уточнил формат своего возвращения и рассказал, что должен появиться в фильме о Турции. Это произойдет, если будет принято положительное решение о показе документального фильма, он носит название «Турецкая тетрадь».