«У меня была огромная гематома на копчике»: Розанова рассказала о съемках с экс-возлюбленным Юлии Пересильд

Звезда фильма «Интердевочка» Ирина Розанова рассказала о съемках с бывшим возлюбленным Юлии Пересильд, актером Михаилом Тройником. 63-летняя актриса призналась, что после любовной сцены у нее появилась гематома на копчике.

Знаменитость дала большое интервью Светлане Бондарчук в ее в YouTube-шоу «Света вокруг света». Она рассказала о любви, жизни и съемках. Актриса вспомнила, как заработала проблемы со здоровьем во время работы с Михаилом Тройником. Ранее он был в отношениях с актрисой Юлией Пересильд.

Розанову и Тройника ожидала пикантная любовная сцена. Женщина играла психотерапевта.

«Принесли такой железный стол. Я попросила Мишку — мне очень неудобно. А он мне: "Ну Ирина Юрьевна, я вас боюсь". Я ему – не бойся, иди сюда. Ну и в итоге? У меня была огромная гематома на копчике, я спала на боку», — поделилась звезда.

Также в беседе она сообщила о том, что страдает из-за отсутствия детей. Поэтому сейчас всю свою любовь женщина отдает племянникам.

Ранее мы писали о том, что актер Михаил Тройник рассказал о трудностях после расставания с Юлией Пересильд.