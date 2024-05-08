«У меня была депрессия»: Ольга Бузова и Давид Манукян снова обсудили отношения

Ольга Бузова заявила, что пережила депрессию после расставания с Давой. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.

В новом выпуске шоу «Сокровища императора» Давид Манукян поделится переживаниями, связанными с личной жизнью.

«Я понял, что я долгое время проживал жизнь человека, которым я не являюсь. Последние полтора-два года у меня происходил такой период жизни, когда у меня сначала была депрессия, потом отторжение от того, что я создал своими руками, потом какое-то принятие. В общем, все стадии, которые нужно было пройти, я прошел!» — заявил он.

Ольга Бузова приняла слова Давы на свой счет и заявила со слезами на глазах, что тоже страдала от действий бывшего возлюбленного.

«У меня тоже была депрессия от того, что ты создал своими руками», — заявила певица.

Напомним, Ольга Бузова является ведущей проекта «Сокровища императора», а Дава — одним из участников шоу.

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