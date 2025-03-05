«У меня была алкогольная зависимость»: актриса Андрейченко сделала признание, вспоминая клиническую смерть

Уехавшая в Мексику Наталья Андрейченко в прошлом году вернулась в Россию, чтобы презентовать автобиографическую книгу. Звезда «Мэри Поппинс, до свидания» раскрыла множество фактов из своей жизни. Она призналась, что пережила две клинические смерти, не вдаваясь в подробности произошедшего. Сейчас актриса, наконец, рассказала, что первый раз к этому состоянию ее привел алкоголизм.

Заслуженная артистка РСФСР страдала от алкогольной зависимости в молодости, когда еще жила в России. Андрейченко самостоятельно обратилась за помощью — звезду поддержал ее отец.

«У меня была алкогольная зависимость, я сама обратилась за помощью. Это был примерно 80-й год, папа вызвался решить все, нашел врачей, мы сели в машину и поехали к доктору куда-то на окраину Москвы в однушку», — вспомнила звезда в эфире «Пусть говорят».

Наталью привезли в типовую квартиру с 10-метровой кухней и просторной комнатой, в которой, помимо нее и отца, находились три врача. За приличное денежное вознаграждение в 150 долларов они согласились провести инновационную по меркам СССР операцию.

Артистке ввели новый препарат. Сначала она ничего не ощутила, но внезапно Наталья начала задыхаться, а после ощутила, будто ее душа и выходит из тела. В один момент Андрейченко показалось, что она всемогущая и наблюдает за звездами, галактиками.

Отец Натальи в тот момент запаниковал и потребовал, чтобы врачи спасали дочь. Кинозвезда призналась, что ей не хотелось возвращаться и терять свободу. Пережитый опыт изменил Андрейченко и мотивировал ее на добрые дела.

Недавно Андрейченко заявила, что прилетит в Россию в новом образе. Артистка поделилась снимками с примеркой нарядов.