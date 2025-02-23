«Подготовка к получению приза»: эмигрировавшая в США Наталья Андрейченко вернется в Россию в новом образе

Оскандалившаяся звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко уже начала подбирать образ для своего возвращения в Россию за наградой. В личном блоге актриса поделилась кадрами с примерки нарядов и предложила российским режиссерам снять продолжение картины с ее участием.

Недавно Наталья Андрейченко заявила, что в ближайшее время планирует приехать из Мексики в Россию за наградой. Актриса надеется, что ей присвоят звание заслуженного деятеля искусств РФ. Теперь звезда «Мэри Поппинс, до свидания» выбирает наряд для поездки. Артистка также выступила с предложением снять продолжение фильма, в котором исполнила главную роль.

«Ах, я все-таки решила появиться как Петр Великий, все-таки Санкт-Петербург. <…> Подготовка к получению приза в моем любимом холодном городе продолжается. Я решила сформировать новый образ Мэри Поппинс. Она у нас теперь летящая и оранжевая. Пора уже делать фильм „Мэри Поппинс возвращается“», — заявила Наталья Андрейченко.

Напомним, знаменитость уехала в США еще в 1991 году, но периодически возвращалась в Россию. В настоящее время Наталья Андрейченко проживает в Мексике. В конце августа 2024 года актриса впервые за долгое время вернулась в Москву, чтобы презентовать свою книгу. Артистка появлялась на светских мероприятиях и в интервью назвала Россию «Родиной» и утверждала, что «гордится» тем, что является русской.

Ранее сообщалось о том, что звезда фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев обвинил Наталью Андрейченко в лжепатриотизме и предложил признать ее иноагентом.