«У меня был с ним очень ярый конфликт»: Максим Галкин* попал в скандал со «смертью» продюсера

Сергей Дворцов заявил, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) мог распространить слухи о его смерти. В разговоре с NEWS.ru продюсер предположил, что юморист мог отомстить ему за давний конфликт и негативные высказывания о внуке Аллы Пугачевой.

По словам собеседника издания, на днях в Сети появилось сообщение о его гибели, из-за чего ему стали звонить обеспокоенные знакомые и друзья. Сергей Дворцов признался, что не хотел бы никого прямо обвинять, но у него есть подозрения относительно того, кто мог распространить ложную информацию. Продюсер предположил, что к этому мог приложить руку муж Аллы Пугачевой Максим Галкин*.

«Потому что я сейчас много про Максима Галкина* говорю. У меня был с ним конфликт, очень ярый. Я не так давно выразился негативно о Никите Преснякове, о внуке Пугачевой. Мне кажется, что это со стороны иноагентов», — отметил Сергей Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов заявил, что карьера Максима Галкина* в России обречена на крах: «Его скоро забракуют, и он останется на попечении у Аллы Борисовны».

*признан иноагентом на территории РФ