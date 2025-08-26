«Умная женщина, бдит каждый шаг»: есть ли доход у Пугачевой и Галкина* в России

Алла Пугачева может лишиться товарного знака в России, что негативно скажется на ее доходах. Как оказалось, у певицы есть проблемы и с заказами на выступления: на сегодняшний день Пугачева осталась без частных выступлений в России. Такая же ситуация у Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов сообщил, что карьера юмориста обречена, поэтому он в скором времени останется на попечении у Пугачевой.

«Галкин* провинился максимально перед страной, зрителями, друзьями. Естественно, у него мало корпоративов, концертов мало, с деньгами проблемы. Алла Борисовна пытается, как умная женщина, его обезопасить и помочь с деньгами. Они привыкли жить на широкую ногу. Могу сказать, что Галкина* скоро забракуют и он останется на попечении у Аллы Борисовны. Его ждет крах», — высказался продюсер.

По словам Сергея, супруги привыкли к роскошной жизни, поэтому на сегодняшний день только певица способна им это обеспечить. Дворцов считает, что Пугачева — «умная женщина», которая продумывает каждый шаг.

«У Пугачевой нет частных выступлений в России. Она старается заработать там, где находится. Я не могу сказать, продлит ли она товарный знак. Если продлит, то продолжит получать дивиденды. Если нет, то для нее финансовая ситуация будет не очень хорошая. Пугачева — умная женщина, которая бдит каждый шаг», — резюмировал продюсер.

*признан иноагентом на территории РФ