«У меня больше ничего нет»: бросивший жену Тимур Родригез остался без денег и жилья после развода

Телеведущий Тимур Родригез признался, что после скандального развода с женой оказался в сложной ситуации. В эфире программы «Однажды…» на НТВ шоумен заявил, что он лишился всей недвижимости после выплаты алиментов.

Бросивший супругу по телефону артист пожаловался на финансовые проблемы после развода. По словам Тимура Родригеза, сейчас он вынужден отдавать практически все деньги бывшей жене на содержание их детей, 15-летнего Мигеля и 12-летнего Даниэля. Телеведущий утверждает, что остался не только без средств, но и без недвижимости.

«Я продолжаю поддерживать супругу. Мы, конечно, договорились об алиментах. У меня больше ничего нет. Недвижимость мне больше не принадлежит. Я продолжаю помогать материально», — поделился Тимур Родригез.

Шоумен признался, что расставание стало стрессом не только для его экс-супруги и него, но и для их сыновей. При этом Тимур Родригез отметил, что в нынешних обстоятельствах важно сохранять отношения с детьми, поскольку «ребенок должен чувствовать, что он любим, нужен и важен».

Напомним, в сентябре 2023 года Тимур Родригез объявил о разводе с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Сразу после расставания телеведущий начал встречаться с актрисой Екатериной Кабак. В недавнем интервью артист впервые высказался о громком разрыве с женой. Шоумен признался, что был инициатором разрыва, поскольку ему захотелось «принципиально других отношений». Он также рассказал, что бросил экс-возлюбленную по телефону, что вызвало возмущение у публики.

Ранее сообщалось о том, что новая возлюбленная Тимура Родригеза развелась с мужем ради телеведущего.