«У меня больше нет дочери»: рассекречены записи о личной жизни Людмилы Гурченко

Кира Прошутинская опубликовала высказывания Людмилы Гурченко о дочери. Об этом сообщает mk.ru.

Известно, что отношения между Людмилы Гурченко и ее единственной дочерью Марией Королевой были не самыми теплыми. По словам Киры Прошутинской, которая вела записи высказываний актрисы, Гурченко была недовольна тем, что ее дочка не обладала талантами.

«Она очень много вкладывала в Машу. Мы с ней много разговаривали об этом. И когда постепенно все отпадало: музыка отпадала, школа отпадала, институт отпадал, и она вдруг… ну как вам сказать… это тяжело», — рассказала телеведущая.

Прошутинская опубликовала часть записей, связанных с высказываниями Гурченко об ее дочери:

«У них был суд из-за квартиры ее покойной матери. Дочь с зятем сделали там офис и не хотели отдавать ее обратно. Людмила Марковна очень болела, лежала в больнице, а дочь Маша спрашивала Сергея Сенина, зарегистрирован ли их с матерью брак. И в те же дни, когда она лежала в больнице вся в трубках, пришел Сергей и сказал, что умер от передозировки ее любимый внук Марк. Ему было 16 лет. Больная, с заткнутой ватой ноздрей, она поехала на кладбище. „Все, у меня нет дочери“, — сказала она тогда».

Напомним, Мария Королева скончалась в 2017 году, пережив свою знаменитую мать всего на 6 лет. Она умерла от острой сердечной недостаточности.

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