«Не нравилось, как она одевалась»: раскрыто отношение Людмилы Гурченко к Алле Пугачевой

Телеведущая Кира Прошутинская рассказала, как складывались отношения актрисы Людмилы Гурченко и певицы Аллы Пугачевой. По ее словам, те немного общались, но между артистками было взаимное уважение. Вместе с тем Гурченко не нравилось, как одевалась Примадонна.

Подробностями она поделилась в беседе с mk.ru.

«Алла лучше, конечно, как певица. Гораздо. Гурченко не очень нравилось, как она одевалась. Но она ее очень ценила», - поделилась Прошутинская.

Телеведущая затруднилась ответить, была ли между ними конкуренция. Прошутинская добавила, что Пугачева хорошо относилась к Гурченко - по ее мнению, иначе быть не могло.

На вопрос, хотела ли Прошутинская дружить с Гурченко, говорит, что было достаточно общения на «вы». При этом подруг у актрисы не было.

Ранее сообщалось, что Пугачеву увидели на Кипре в шортах и без макияжа. Блогер Виктория Залесская назвала певицу «очень старенькой» на свежих фото.