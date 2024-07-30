«У меня более 100 детей»: Павел Дуров сделал признание об отцовстве

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что имеет более 100 биологических детей. Бизнесмен сделал откровение об отцовстве в личном блоге.

Павел Дуров скрывает от публики личную жизнь и редко дает интервью, но на этот раз сделал исключение. Как выяснилось, Павел имеет по всему миру более 100 детей. 15 лет назад он стал донором биоматериала и помог парам стать родителями.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один? 15 лет назад мой друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он был совершенно серьезен», — высказался Дуров.

По словам Павла, на сегодняшний день он перестал быть анонимным донором. При этом в одной клинике до сих пор есть его замороженный биоматериал. Бизнесмен признался, что не жалеет о принятом решении: он рад, что помог парам из 12 стран стать родителями. Теперь Дуров планирует открыть код ДНК, чтобы его дети могли друг друга найти.

«Я также хочу помочь избавиться от стигматизации самого понятия донорства и стимулировать к этому больше здоровых мужчин, чтобы семьи, пытающиеся завести детей, имели больше возможностей. Бросьте вызов условностям — переопределите норму!» — заявил Дуров.

Ранее Ирина Болгар назвала себя матерью троих детей Павла Дурова. Подробности читайте в этой новости.