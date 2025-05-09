«В психике усиливается раскол»: как любовь к умершему отцу мешает Шукшиной построить семью

В новом интервью Мария Шукшина расплакалась, говоря об умершем отце. Актриса потеряла родителя, будучи ученицей первого класса, и с тех пор он является к ней во снах. Психолог Станислав Самбурский считает, что 57-летняя Шукшина до сих пор не пережила утрату. Из-за сильной любви к отцу, идеализации его образа Мария так и не смогла встретить мужчину и построить с ним семью. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Когда отец уходит из жизни рано и остаётся только в детских воспоминаниях, это больше, чем утрата. Мария потеряла Василия Шукшина, когда только пошла в первый класс. Он уехал на съёмки и не вернулся. В детской психике такой момент замораживается. И если отец был фигурой любви, силы, идеала, он остаётся внутренним эталоном. Таким сильным, вдохновляющим, гениальным, которого никто уже не переплюнет. Проблема в том, что реальный мужчина — не может конкурировать с мифом. Мария в интервью говорит: «Папа мне снится. Я говорю о нём и плачу». Если откинуть тот факт, что Василий Шукшин по-прежнему известнее обеих дочерей и жены, и обсуждая его и его наследие можно хорошо зарабатывать раздавая интервью, это говорит, что эмоциональная связь с отцом не завершилась. Мария застряла в вечной детской форме. Папа — это тот, кто был и ушёл. Но остался внутри как маяк, идеал, путеводная звезда», — высказался эксперт.

Психология называет это незавершённой утратой. Когда люди не прожили горе и пошли дальше жить свою жизнь, а продолжают бессознательно искать отражение ушедшего человека. Особенно в любви.

По словам психолога, женщина с незавершённой утратой может влюбляться только в тех, кто хоть отдалённо напоминает образ отца: по характеру, взглядам, даже интонации. А когда они не дотягивают, то разочарование становится гарантией одиночества.

«Пишут, Мария в последние годы редко общается с матерью и уже много лет конфликтует с сестрой через суд. В таких семьях, где одна фигура идеализирована (Василий), часто возникает сплитинг — психологический механизм, при котором человек делит близких на «хороших» и «плохих», не в силах удерживать в сознании их противоречивость. Если мать — не та, кто поддерживает, а та, с кем конфликт, то в психике усиливается раскол: «Папа — свет, мама — боль». А внутреннее взросление требует как раз соединения этих двух образов. Только пройдя путь примирения с матерью, женщина может построить зрелые отношения с мужчиной. Мария часто говорит о своей миссии помогать людям, делать добро, быть полезной стране. Это звучит красиво и глубоко. Но иногда такое стремление быть нужной скрывает неудовлетворённую личную потребность быть любимой», — заявил Самбурский.