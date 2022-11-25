«У Малафеева с яйцами все в порядке»: Бузова сделала неожиданное признание

Телеведущая Ольга Бузова любит откровенно поговорить о мужчинах. После скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, артистка не разочаровалась в спортсменах. Недавно она сделала весомый комплимент бывшему вратарю «Зенита» Вячеславу Малафееву.

Исполнительница сблизилась со знаменитостью на съемках проекта «Звезды в Африке». Ольга выступает в качестве ведущей шоу, а Вячеслав борется с другими участниками за главный приз. Недавно у них было сложное испытание, связанное с яйцами. Красавица решила необычным способом поддержать любимчика.

«У Вячеслава Малафеева с яйцами все в порядке, мы это поняли еще в первом сезоне», – высказалась в эфире звезда.

Коллега артистки, юморист Михаил Галустян потерял дар речи, а потом громко рассмеялся. А футболист ответил: «Хорошая шутка, Оля!».

Напомним, что во время съемок предыдущего сезона с участием Вячеслава, им с Ольгой приписывали страстный роман. Тогда в адрес мужчины проявляла знаки внимания и другая телеведущая – бывшая жена рэпера Гуфа, Айза. Пикантности ситуации прибавляло то, что на тот момент Малафеев расстался с супругой.

Поклонники считают, что знаменитости прекрасно смотрятся вместе. Некоторые пишут, что Ольге подходит опытный брутальный мужчина. Но Бузова не комментирует слухи о личной жизни.

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