На концерте в Минске Ольга Бузова продемонстрировала сеанс мастурбации

Поклонники сразу вспомнили, что у артистки давно нет постоянного мужчины. И отнеслись к скандальному видео с пониманием.

С Давидом Манукяном рассталась, от Сергея Лазарева еще не родила, с Романом Гриценко засветилась в ресторане, Дмитрия Тарасова у Анны Калашниковой отбить так и не успела, киноневестой Жени Лукашина на ТНТ еще не стала… В 36 лет без мужчин трудно.

Перед распаленной белорусской публикой Бузова разошлась на полную катушку. Некоторые ее движения на сцене откровенно напоминали мастурбацию. Что, однако же, законом не запрещено а эффекта, несомненно, добавляет.

Впрочем, самые искушенные поклонники таланта артистки отрицают в этом проявлении чувств какие бы то ни было текущие личные проблемы.