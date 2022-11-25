16:23, 25 ноября 2022
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На концерте в Минске Ольга Бузова продемонстрировала сеанс мастурбации
Поклонники сразу вспомнили, что у артистки давно нет постоянного мужчины. И отнеслись к скандальному видео с пониманием.
С Давидом Манукяном рассталась, от Сергея Лазарева еще не родила, с Романом Гриценко засветилась в ресторане, Дмитрия Тарасова у Анны Калашниковой отбить так и не успела, киноневестой Жени Лукашина на ТНТ еще не стала… В 36 лет без мужчин трудно.
Перед распаленной белорусской публикой Бузова разошлась на полную катушку. Некоторые ее движения на сцене откровенно напоминали мастурбацию. Что, однако же, законом не запрещено а эффекта, несомненно, добавляет.
Впрочем, самые искушенные поклонники таланта артистки отрицают в этом проявлении чувств какие бы то ни было текущие личные проблемы.
- Это давнишний Олин фирменный жест! – уверяют они.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.eg.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: