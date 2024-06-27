Раскрыты гонорары и райдер 69-летнего магистра программы «Что? Где? Когда?» Александра Друзя

Участник и магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь после скандала на телевидении в 2019 году ушел на пенсию. Но полностью от работы не отказался. Сейчас он регулярно ведет частные мероприятия, и получает за 4 часа гонорар в размере 1 миллиона рублей. Об этом узнал портал «Страсти».

В агентстве, предоставляющем услуги Друзя, отметили, что он является востребованным у заказчиков. Больше всего клиенты ценят его за харизму, опыт и интеллигентность.

«Ведет довольно часто - график расписан на 3-4 месяца вперед. Иногда есть свободные даты. В основном ведет либо фирменную игру «Что? Где? Когда?», либо похожую игру без использования бренда», - рассказал источник.

Стандартный гонорар Александра за 4-часовое ведение корпоратива – 1 миллион рублей. Но также придется заплатить дополнительно 250 тысяч рублей за создание концепции, а также учесть затраты по райдеру. Магистру игры нужно предоставить перелет из Санкт-Петербурга, отель, питание, местный транспорт, наполнение гримерной комнаты, технический райдер.

Чтобы Александр Друзь провел на празднике игру «Что? Где? Когда?», потребуется заплатить 850 тысяч рублей. Плюс — 225 тысяч рублей за использование фирменного стола с гонгом, 50 тысяч рублей за фирменную хрустальную сову, 1500 рублей за одну историческую книгу об игре с автографом. Кроме того, в гримерной комнате у артиста должны быть чай, кофе, вода, горячий обед.

«Стандартный вариант: одновременное ведение 6-7 команд по 6-7 человек - играют все одновременно, одновременно думают, отвечают письменно в разложенные бланки. Помощник Друзя заносит все в таблицу. По очереди с каждой командой Александр Абрамович ведет устное общение - принимает устный ответ. Обязательное условие: welcome - ИГРА - банкет/гала-ужин - только такой порядок. Площадка любая удобная, подходящая для комфортного размещения команд за столами и зрителей. Главное условие: еда за одними столами (лучше в другом зале), игра за другими столами», - сообщил источник.

Напомним, что Александр Друзь пропал после 2019 года, тогда его обвинили в попытке подкупа. Сообщалось, что он договаривался со знатоком об исходе игры и делении выигрыша.

Ранее портал «Страсти» узнал о гонорарах актера Леонида Каневского.