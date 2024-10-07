«У Леши была четкая позиция»: Жуков раскрыл правду о ссоре с сооснователем «Руки Вверх!» Потехиным

Певец Сергей Жуков рассказал об отношениях с сооснователем группы «Руки Вверх!» Алексеем Потехиным. Он признался, что, несмотря на слухи о ссоре между ними, на самом деле зла друг на друга они никогда не держали. А сейчас и вовсе стали чаще общаться и видеться.

О том, что у создателей музыкального коллектива был конфликт, заговорили из-за того, что Потехин решил в 2006 году прекратить сотрудничество с Жуковым. Однако, как заверил Сергей, они разошлись без скандала и остались друзьями.

«Никто никогда не ругался. У Леши была очень четкая позиция. Он говорил: «Уходить надо на взлете, красиво». И он остается верен этой позиции, за что я его очень уважаю. А я пошел дальше», - цитирует слова Жукова Kp.ru.

Сейчас с Потехиным певец поддерживает общение. Вновь сблизились они при создании фильма про их музыкальную группу. Алексей не принимал участия в написании сценария, но предоставил архивные записи, свои сценические костюмы, которые все эти годы хранил.

Отметим, что Потехин имеет такие же права на песни «Руки Вверх!», как и Жуков. Сейчас артист выступает в группе «Потехин Бэнд».

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