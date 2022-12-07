У Леры Кудрявцевой парализовало половину лица

У телеведущей Леры Кудрявцевой отнялась часть лица, ей тяжело дышать. Последние полгода она пьет успокоительные, ходит на иглоукалывание, слушает психологов.

«У меня тут на фоне всех этих событий отнялась часть лица. На нервной почве левая половина словно онемела. Я думаю, это последствия стресса, нервы», - объяснила ведущая.

Справиться с недугом помогают витамины группы В, валерианка, психологи и иголки.

«Без всего этого мне тяжело дышать», - призналась она.

Ранее Кудрявцева жаловалась, что начала слепнуть.