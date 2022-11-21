Телеведущая Лера Кудрявцева начала слепнуть

На съемках эфира музыкального шоу Лера Кудрявцева внезапно остановила рабочий процесс в связи с резким ухудшением самочувствия.

За последний год актриса уже не раз жаловалась на проблемы со зрением.

Кудрявцева заметила, что стала хуже вдеть после того, как переболела коронавирусом.

Известно что после пандемии врачи начали обращать внимание на необычные осложнения, вполне привычных организму болезней.

Например обычная ангина зачастую теперь может оберутся аномальным воспалением лимфоузлов.

С жалобами на глаза, как во время, так и после инфекции, обращаются к врачам около 20% пациентов .