У легендарного советского режиссера Александра Митте выявили опасное заболевание

Легендарному советскому режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь. По информации Telegram-канала Mash, у него диагностировали пневмонию.

По данным источника, 90-летний Александр Митте болеет второй день. Он жалуется на высокую температуру и затрудненное дыхание. Медики оказали ему первую помощь, поставили диагноз и настоятельно посоветовали поехать в больницу, но режиссер отказался от госпитализации.

В марте этого года режиссер переболел ковидом. Летом его внезапно госпитализировали. На КТ головного мозга у Александра Митты обнаружили кисты и признаки атеросклероза.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был Михаил Ромм. Среди наиболее известных картин режиссера: «Друг мой, Колька», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда!» и первый советский блокбастер «Экипаж».

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