Художник Мирошник рассказал, как в жизни Николая Дроздова произошло два чуда за один день

В жизни телеведущего Николая Дроздова однажды произошло два чуда за один день. Об этом рассказал его друг, художник Николай Мирошник.

Один из родственников Дроздова был Святитель Филарет. Телеведущий долгое время пытался выяснить, где захоронена мать митрополита. Он знал только то, что она покоится на старом кладбище.

Случайно ведущий передачи «В мире животных» оказался в церкви на празднике, где его затолкали и прижали к стенке.

«И Николай Николаевич чувствует, что сзади него какая-то икона. Дождавшись окончания всего, люди выходят, а он разворачивается и видит — икона Филарета. Под ней маленькая табличка. И написано, что здесь лежат мощи Евдокии Никитишны, мамы Филарета», — цитирует художника телеканал «Звезда».

Спустя некоторое время в этой же церкви произошло еще одно чудо. Телеведущий на радостях вышел из нее и видит, что огромная машина сдает назад. Она задела старенькую бабушку, которая начала падать затылком на ступеньки церкви. Дроздов, который в детстве играл в футбол и был вратарем, схватил голову бабушки, и она осталась жива благодаря сноровке телеведущего.

Напомним, 86-летнего Николая Дроздова вновь госпитализировали в больницу на один день после жалобы на слабость. Подробности можете прочитать в этой статье.