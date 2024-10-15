У Ларисы Долиной так же: Елена Малышева рассказала, как ее называют внуки

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что у нее четверо внуков. Дети сыновей называют ее «бабушкой».

Подробности приводит mk.ru.

Двое сыновей Малышевой проживают в США. Ведущая гордится, что стала бабушкой.

«Меня внуки называют бабушкой, у Екатерины Стриженовой, например, тоже внуки, Лариса Долина — бабушка, и нас всех внуки называют бабушками, и все счастливы», - поделилась подробностями Малышева на очередном светском мероприятии.

Она рассказала, что старшему внуку 9 лет. Остальным – 6 лет, 4 года и три месяца. Ведущая ездит к ним, а также общается по видеосвязи.

Сыновьям Малышевой 36 лет и 33 года соответственно. Три месяца назад у младшего сына ведущей родилась дочь.