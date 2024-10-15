Опубликовано 15 октября 2024, 13:501 мин.
У Ларисы Долиной так же: Елена Малышева рассказала, как ее называют внуки
Елена Малышева рассказала о четырех внуках и заявила, что ее называют бабушкой.
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Телеведущая Елена Малышева рассказала, что у нее четверо внуков. Дети сыновей называют ее «бабушкой».
Подробности приводит mk.ru.
Двое сыновей Малышевой проживают в США. Ведущая гордится, что стала бабушкой.
«Меня внуки называют бабушкой, у Екатерины Стриженовой, например, тоже внуки, Лариса Долина — бабушка, и нас всех внуки называют бабушками, и все счастливы», - поделилась подробностями Малышева на очередном светском мероприятии.
Она рассказала, что старшему внуку 9 лет. Остальным – 6 лет, 4 года и три месяца. Ведущая ездит к ним, а также общается по видеосвязи.
Сыновьям Малышевой 36 лет и 33 года соответственно. Три месяца назад у младшего сына ведущей родилась дочь.