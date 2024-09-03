Телеведущая Елена Малышева стала бабушкой в четвертый раз. Об этом сообщает StarHit.

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева случайно проговорилась о пополнении в семье. По ее словам, у телеведущей недавно появилась четвертая внучка.

«А ведь у моего младшего сына этим летом родилась девочка — первый ребеночек. Что тут скажешь? Счастье! Здоровья всем нашим детям и внукам! И нам — бабушкам — тоже здоровья!» — рассказала она.

Журналисты сообщили, что Малышева пока не виделась с внучкой из-за того, что оба ее сына вместе с семьями уже давно живут в США. До этого в СМИ появлялась информация лишь о трех внуках телеведущей, родившихся в семье старшего сына Юрия Малышева — Игоре, Артуре и Анне.

О том, как зовут четвертую внучку Малышевой и сколько ей лет, ничего неизвестно.

Ранее мы писали о том, что Елена Малышева высмеяла нейропсихолога на конференции по ожирению.