«Поговорю про избиения мигрантов и самоуправство»: Собчак согласилась на встречу с «Русской общиной»
© Komsomolskaya Pravda/East News
Журналистка Ксения Собчак в скором времени может встретиться с представителями движения «Русская община». Она согласилась пообщаться с лидерами организации и обсудить с ними волнующие обе стороны моменты.
Посвященный будущей встрече пост блогер опубликовала в своем Telegram-канале Кровавая барыня. В нем Ксения сообщила, что члены общины из Калужской области пригласили ее и дизайнера Артемия Лебедева в гости.
Поводом для этого стала ситуация, произошедшая во Всеволожске, где дружинники пытались попасть в квартиру к некому человеку. Это привело к пожару и гибели человека. Собчак, узнав об этом, осудила действия активистов.
Перед встречей журналистка прояснила несколько моментов, касающихся ее самой. Она ответила на обвинения членов общины в русофобстве и заявила, что не называла русских людей фашистами или нацистами.
«А вот некоторых из вас нациками я и правда называю — и искренне в этом уверена. Если вы себя такими не считаете, у вас есть прекрасная возможность поменять это мнение, раз уж моя скромная либеральная персона так вам не дает покоя. С удовольствием поговорю с вами про избиения мигрантов, самоуправство, срывы концертов, угрозы людям, коловраты на телах сторонников и прочее», — резюмировала Ксения.
Ранее журналисты перепутали фотографию матери Ксении Собчак и актрисы Нины Гребешковой. Последняя, в день публикации материала, скончалась.