«Что же с них, убогих, взять?»: Алла Пугачева обратилась к Кристине Орбакайте

Уехавшая из России 75-летняя певица Алла Пугачева возобновила музыкальную деятельность и порадовала своих поклонников очередной песней под названием «Не высовывайся, дочка».

Композиция, вероятно, адресована Кристине Орбакайте, которая столкнулась с отменой концертов в России после скандальных высказываний знаменитой матери.

«Не высовывайся, дочка. Посиди-ка в уголочке. Не клюют в уголочке и моральные уроды. В душу наголо не плюют», — приводит Газета.Ru слова новой песни.

Кроме того, Пугачева спародировала и саму Кристину. В тексте присутствует куплет, исполненный от имени дочери, которая заявляет, что не собирается притворяться и оставаться в стороне от происходящего. В частности, в песне есть такие строки: «Нет уж, мама, если можно отсидеться в скорлупе. Хоть порой бывает сложно быть самой собой в толпе».

В одном из куплетов нынешнее общество называется больным. Пугачева задается вопросом: «Что же с них, убогих, взять?»

Релиз песни состоялся 31 мая, композиция доступна на всех площадках.

Ранее диджей Катя Гусева, известная своей дружбой с певцом Филиппом Киркоровым, рассказала, что Алла Пугачева теряет голос. Так она прокомментировала новую песню Примадонны под названием «Ложный стыд».