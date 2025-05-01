У Кристины Орбакайте могут отобрать подаренную Моисеевым квартиру в Юрмале

Певица Кристина Орбакайте может лишиться квартиры в Юрмале. Недвижимость на нее переписал Борис Моисеев. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, из-за недавнего запрета на въезд в Латвию Кристина теперь может остаться без элитного жилья. Трехкомнатная квартира певицы площадью 100 квадратных метров находится прямо на берегу Рижского взморья. В доме «Ривьера» также расположена недвижимость и многих других российских звезд. Стоит квартира Орбакайте примерно 30 млн рублей.

К слову, недвижимость у дочери Аллы Пугачевой есть и в России. Она владеет двумя квартирами в Москве в комплексе «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. После переезда в США Орбакайте пыталась их продать, но не получилось.

Отметим, что артистке запретили приезжать в Латвию, так как ее выступления не соответствуют интересам национальной безопасности страны. Предположительно, Кристина из-за этого потеряла 5-10 млн рублей, так как у нее сорвался концерт в Юрмале, который был запланирован 1 июня.

Ранее Кристина Орбакайте прервала молчание после новостей о запрете въезда в Латвию.