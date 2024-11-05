У Константина Меладзе появилась новая муза, которая моложе его в несколько раз

Продюсер Константин Меладзе после развода с певицей Верой Брежневой встретил новую музу. Девушка моложе в несколько раз. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Подробности узнал Life.ru.

Недавно Меладзе выпустил песню с братом – в Сети заговорили, что это связано с появлением в жизни композитора новой девушки. Дворцов согласился с этим мнением: у продюсера, действительно, есть молодой источник вдохновения. Он отметил, что такие люди не могут долго находиться одни.

«Новая спутница у него в любом случае присутствует, даже говорят такое, соответственно, в кулуарах наших», — рассказал дворцов.

О девушке известно, что она не студентка, но гораздо младше Меладзе. Дворцов уверен, что избранница похожа на Брежневу и может быть начинающей певицей. Продюсер считает, что Меладзе любит Веру и хотел бы вернуть, но та не станет возобновлять отношения, Брежнева занята личной жизнью и творчеством.

В августе Константин Меладзе впервые за долгое время вышел в свет. Он посетил концерт брата в Юрмале. Продюсер выглядел похудевшим.