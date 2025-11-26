У комика Тимура Батрутдинова требуют изъять имущество в пользу нужд государства

У звезды Comedy Club Тимура Батрутдинова требуют изъять имущество для государственных нужд. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

С таким требованием в Бабушкинский районный суд столицы обратился городской департамент имущества. В документе уточняется, что речь идет о недвижимом имуществе комика, находящемся на границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии.

Сообщается, что в иске указаны сразу несколько ответчиков. Одним из них и стал Тимур Батрутдинов. Имена других не раскрываются.

Подготовка дела к разбирательству в суде назначена на 18 декабря 2025 года.

Ранее мы писали о том, что с комика и телеведущего Тимура Батрутдинова в судебном порядке взыскали задолженность по оплате коммунальных услуг. Речь идет о платежах за содержание жилья, отопление и электроснабжение квартиры, расположенной на юго-востоке Москвы.