«У кого-то самый лучший день, а у меня самый лучший муж»: Аврора Киба показала подарок от Лепса за 4,9 млн рублей

Авора Киба, 19-летняя невеста Григория Лепса, продолжает получать дорогостоящие подарки от будущего мужа и хвастаться ими в социальных сетях. Не успела девушка опомниться от 15001 розы, как исполнитель вновь расщедрился и преподнес ей браслет от именитой фирмы за миллионы рублей.

Киба поделилась радостной новостью в своем блоге. Она опубликовала историю, в которой показала коробочку с подарком от Лепса. В этом же видео она вскрыла кейс и достала из него бриллиантовый браслет — Hermes diamond kelly bracelet.

Стоимость такого украшения по информации из Сети составляет 4,9 млн рублей. Оно состоит из бриллиантов круглой огранки, браслета с тиснением в виде аллигатора и золота.

«У кого-то самый лучший день, а у меня самый лучший муж», — написала Аврора.

Ранее сообщалось, что Mia Boyka хотела бы себе «Григория Лепса». Певица позавидовала девушке, которой жених подарил тысячи роз.