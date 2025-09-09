«Извиняюсь, но я хочу так же»: Mia Boyka позавидовала Авроре Кибе, которой Лепс подарил 15001 розу

Певец Григорий Лепс, когда делал очередной подарок своей невесте Авроре Кибе, поразил не только ее, но и исполнительницу Mia Boyka. Артистка позавидовала 19-летней девушке, которой прислали 15 001 розу.

Лепс сделал дорогостоящий сюрприз своей молодой невесте. Звезда отечественной эстрады буквально превратил дом Авроры в оранжерею, завалив его розами.

Такой поступок не остался без внимания. Фотографии Кибы в Сети прокомментировала Mia Boyka. Она призналась, что завидует Кибе и хотела бы получить нечто подобное.

«Я извиняюсь, но я хожу так же. И на меньшее я не согласна! Аврора, красотка, потому что знаешь, чего хочешь, и не стесняешься этого», — написала певица.

Ранее сообщалось, что Лепс влез в долги, чтобы открыть ресторан в Москве. Артист взял кредит в банке.