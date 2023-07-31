У клиентки начался некроз сосков: в отношении любимого хирурга Филиппа Киркорова завели уголовное дело

В отношении хирурга Тимура Хайдарова в 2022 году было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На некорректную работу врача пожаловалась девушка, которая сделала операцию по увеличению груди.

После вмешательства хирурга у нее начался некроз сосков. Подробности дела сообщил Telegram-канал Baza.

Операция была проведена в 2018 году, после некроза девушка подала заявление в Следственный комитет.

Дело в отношении Хайдарова возбудили в мае 2022 года. Источник опубликовал постановление суда об избрании ему меры пресечения. В документе говорится, что Хайдарову назначили подписку о невыезде.

Ранее певица Слава и другие знаменитости пожаловались на неудачную пластику у этого врача. Сам Хайдаров опровергал все обвинения. В защиту любимого хирурга выступил певец Филипп Киркоров, которому Хайдаров сделал кубики на прессе.

Недавно СМИ опубликовали переписку певицы Славы с сотрудницей клиники Хайдарова. Из нее следует, что осложнения на прооперированных частях тела возникли у нее из-за алкоголя. Сама артистка опровергала обвинения в том, что не соблюдала рекомендации.