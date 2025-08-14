У Киркорова закрылась компания, с которой требовали деньги за отмененные концерты

Компании Филиппа Киркорова, у которой поклонницы исполнителя хита «Цвет настроения синий» требовали компенсаций за несостоявшиеся концерты, больше не существует.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, налоговая инспекция прекратила деятельность «Филипп Киркоров корпорейшн», счета которой были заблокированы еще в прошлом году.

Отмечается, что причиной закрытия фирмы стало предоставление недостоверных данных в ЕГРЮЛ.

В 2020 году у Филиппа Киркорова должны были состояться концерты в Ростове и Краснодаре, однако гастроли пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Кроме того, еще один концерт сорвался в 2022 году. Деньги за билеты поклонники так и не получили, поэтому обратились в суд и выиграли. По данным канала, 70 тысяч рублей по решению суда Киркоров до сих пор не выплатил.

Ранее сообщалось, что бизнес перестал приносить деньги Киркорову по сравнению с прошлым годом. В 2024 году его ООО «Филипп Киркоров Продакшн» фиксировала чистую прибыль в размере 148 миллионов рублей. А во втором квартале 2025 года дела у компании пошли плохо. Появилась задолженность перед ФНС на 40 тысяч рублей.