Осуществляет деятельность в области исполнительских искусств: компания Филиппа Киркорова задолжала ФНС

Певец Филипп Киркоров, помимо основной деятельности на эстраде, активно занимается бизнесом. Некоторые компании исполнителя, как выяснил Telegram-канал Звездач, вместо прибыли приносят ему убытки.

Речь пойдет об ООО «Филипп Киркоров Продакшн». Компания артиста занимается деятельностью в области исполнительских искусств. О конкретных ее проектах ничего не известно.

Журналист узнали, что данный бизнес перестал приносить деньги Киркорову по сравнению с прошлым годом. Тогда ООО фиксировала чистую прибыль в размере 148 миллионов рублей. А во втором квартале 2025 года дела у компании пошли плохо.

У «Филипп Киркоров Продакшн» появилась задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Так, компании выставили счет в 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вновь задолжал ФНС. У него появился долг в 1,8 млн рублей.