Осуществляет деятельность в области исполнительских искусств: компания Филиппа Киркорова задолжала ФНС
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Певец Филипп Киркоров, помимо основной деятельности на эстраде, активно занимается бизнесом. Некоторые компании исполнителя, как выяснил Telegram-канал Звездач, вместо прибыли приносят ему убытки.
Речь пойдет об ООО «Филипп Киркоров Продакшн». Компания артиста занимается деятельностью в области исполнительских искусств. О конкретных ее проектах ничего не известно.
Журналист узнали, что данный бизнес перестал приносить деньги Киркорову по сравнению с прошлым годом. Тогда ООО фиксировала чистую прибыль в размере 148 миллионов рублей. А во втором квартале 2025 года дела у компании пошли плохо.
У «Филипп Киркоров Продакшн» появилась задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Так, компании выставили счет в 40 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вновь задолжал ФНС. У него появился долг в 1,8 млн рублей.