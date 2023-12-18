У Киркорова обнаружили двойника: парню всего 25 лет

Российские пользователи обнаружили в TikTok американского двойника Филиппа Киркорова, которым оказался 25-летний музыкант по имени СJ Hedgepeth из Центральной Вирджинии, США. Об этом сообщает Telegram-канал Medialeaks.

Молодой исполнитель поет каверы на песни группы Nirvana, и в комментариях пользователи из России называют его Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым, предлагая даже жанр «Кир-core» для его творчества. Некоторые также шутят, называя его внебрачным сыном Филиппа Киркорова.

Видео, где пользователи обсуждают сходство и делятся юмористическими комментариями, стали популярными в социальных сетях. Сам музыкант СJ Hedgepeth с юмором отреагировал на эту ситуацию, создав несколько шуточных роликов, где поднимает этот вопрос. В одном из них он даже участвует в тренде, где нейросеть подбирает знаменитость, похожую на человека, и в результате выбирается актер Дэниел Крейг, что вызывает его недовольство и смех среди подписчиков.