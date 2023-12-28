У художника Никаса Сафронова похитили NFT-елку стоимостью 3 млн рублей

У российского художника Никаса Сафронова украли токен «Новогодняя елка», который он собирался продать за 3 млн рублей. Информацию об этом разместил Telegram-канал Mash.

По данным источника, похищенная NFT-елка была создана в 2021 году. Картина была создана совместно с другими 250 художниками, украсившими дерево игрушками. Предполагалось, что произведение продадут за 3 млн рублей, после чего направят деньги на развитие юных талантов.

Недавно цифровая картина появилась на одном из сайтов с объявлениями, однако никакого согласия на это именитый художник не давал. При этом цена украденной NFT-елки выше, чем та, что установил сам Сафронов. Так, автор объявления указал стоимость в 8 млн рублей. Покупателю также в подарок предлагают новогоднюю открытку с автографом художника.

Сафронов пока не обращался в полицию из-за кражи. В настоящий момент его команда проводит внутреннее расследование.

Ранее Никас Сафронов рассказал, что планировал прописать итальянскую актрису Орнеллу Мути в своей московской квартире, однако столкнулся с трудностями.