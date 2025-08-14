У Хабиба Нурмагомедова нашли новый долг на 151 тысячу рублей. Об этом сообщает Super.ru.

В конце июля журналисты писали о долгах борца Хабиба Нурмагомедова — тогда сообщалось о 1,8 миллионах рублей невыплаченных налогов. Счета бывшего чемпиона UFC могли заблокировать за неуплату.

Сейчас в отношении Нурмагомедова снова появилась информация о задолженности. На этот раз куда более скромной — всего на 151 тысячу рублей. Известно, что это также долг по налогам.

Напомним, Хабибу Нурмагомедову 36 лет. Он является одним из самых богатых бойцов в истории UFC. Его состояние оценивается в 40 миллионов долларов (около 3 миллиардов рублей). После завершения карьеры боец начал заниматься бизнес-проектами.

